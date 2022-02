New Art of Analysis

Trading Idea

Es ist geplant in diesem wikifolio neben anderen v.a. europäische, amerikanische und chinesische Aktien aufzunehmen. Sie sollen nach Möglichkeit mit ökologisch sinnvoller Energieherstellung und deren Nutzung zu tun haben. In der Regel soll die Auswahl aufgrund von Nachrichten und Neuigkeiten stattfinden.



Gehandelt werden können in diesem wikifolio grundsätzlich nur Aktien.

Die Basis meiner Handelsidee sollen Kriterien bilden, die mir wichtig sind:

Es soll nach Möglichkeit auf saubere Motoren- bzw. Antriebsarten als Ersatz für umweltverschmutzende, das Klima belastende bisherige Techniken gesetzt werden. Sie sollen meiner Ansicht nach die globalen Klimaprobleme wirklich nachhaltig lösen helfen.

In der angesprochenen Branche z.B. der neuen Treibstoffe und Motoren sehe ich eine Wachstumsbranche deren Potentiale noch lange nicht ausgeschöpft sind.



Die aus meiner Sicht ökologisch sinnvollen, meist aus dem Energiesektor stammenden Werte sollen im wikifolio ausgewählt werden. Hier könnten wissenschaftliche Recherchen zur Anwendung kommen. Es wird grundsätzlich angestrebt stets mehrere Aktien aus diesem Sektor mit wechselnden Anteilen ins wikifolio aufzunehmen. Seltener können Aktien anderer Sektoren im wikifolio aufgenommen werden, die erfolgversprechend erscheinen könnten.

Dadurch sollten solche aus der Energiewende hervorgehende Werte unterstützt werden, um gewinnbringend in sie investieren zu können. Hierzu sollen insbesondere bestimmte Energieformen und/oder Treibstoffarten zur Aufrechterhaltung einer sinnvoll erscheindenden ökologisch adäquaden Mobilität berücksichtigt werden.

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. show more

This content is not available in the current language.