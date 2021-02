Neue Weltordnung 2030

Trading Idea

Durch die Pandemie, wird es eine neue Weltordnung geben, Firmen werden verschwinden, neue Firmen werden einen Boom erleben, komplett neue Märkte werden erschlossen. Seit einem Jahr verfolge ich das Geschehen an der Börse und beobachte das Weltgeschehen. China scheint sich zum Weltmarktführer zu mausern und gibt gleichzeitig die normen in vielen Bereichen vor, so wie 5G-Netze, Wasserstoffrevolution, Künstliche Intelligenz, Energiesector, gesundheitsrelevante Veränderungen wie Impfstoffe, Medizintechnik, Onlineanbieter und erhöhter Lebensmittelbedarf bei stetig wachsender Weltbevölkerung. Diese Gebiete möchte ich alle etwas abdecken mit meinem Portfolio und denke da an ein längeres Anlageziel mit nur wenigen Verkäufen. Eine Strategieänderung behalte ich mir vor. show more

