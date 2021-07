Trading Idea

Im Vordergrund dieses Wikifolios steht die nachhaltige Anlage, insbesondere die Erreichung der Klimaziele. Hierfür ist in allen Bereichen ein Umdenken erforderlich, welches enormes Potential für den Aktienmarkt liefert.



Um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren, kommt es insbesondere auf fünf Schlüsseltechnologien an. Erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Wasserstoff, Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CO2) sowie Biokraftstoffe. Diese Segmente können dazu beitragen, die energiebedingten Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, die rund 62 Prozent der gesamten globalen Emissionen ausmachen.



Das Wikifolio investiert überwiegend in diese Segmente sowie Bereiche die ebenfalls zu einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen. Hierbei wird sowohl auf bereits bestehende größere, als auch auf kleinere neue Unternehmen gesetzt. show more

