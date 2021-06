Trading Idea

In diesem Wikifolio geht es um verschiedene Produkte aus den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit.

Es enthält auch einige Fonds und ETF`s, weil es in diesem Wikifolio primär um das eigentliche Thema als nur um einzelne Unternehmen geht.

Wie im Gesundheitssektor ist es nämlich auch im Bereich Umwelt sehr schwierig vorauszusagen, welche einzelne Unternehmen sich durchsetzen werden...

Aus diesem Grund ist es ja deshalb sinnvoll, auch einige Fonds und ETF`s als Bestandteile zu führen...

Einzelaktien nehme ich gerne dann in das Wikifolio auf, wenn es sich um Unternehmen handelt, die schon längere Zeit auf dem Markt sind und sich dort bisher auch gut behaupten konnten oder die interessante Alleinstellungsmerkmale haben wie z.B. die Firma Oatly mit ihren Haferprodukten...

