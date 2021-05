reddit Aktienanalyse

Trading Idea

**Die Idee**

Wir wollen eure besten Aktienanalysen aus dem Subreddit r/Aktienanalyse ehren und in einem Community-Depot zusammenzustellen. Die Idee ist, dass jeden Monat die Aktienanalysen mit den meisten Upvotes gegeneinander in einer Wahl antreten. Der Gewinner wird in das Community-Depot aufgenommen, mit dem wir auf lange Sicht die Performance des A1JX52 schlagen wollen.



**Wie kann ich mitmachen?**

Damit sich eure Lieblingsaktie fürs monatliche Finale qualifizieren und es ins Community-Depot schaffen kann, muss hierzu ein Beitrag im Subreddit gepostet werden. Der Post muss eine Analyse des Unternehmens enthalten. Die Analyse sollte zumindest Angaben zu Wettbewerbsvorteilen, fundamentalen Zahlen und Zukunftsaussichten beinhalten.



**Ein paar Regeln**

Wir wollen euch und das Community-Depot in der Auswahl der Unternehmen nicht zu sehr einschränken. Dennoch sind wir zu dem Schluss gekommen, dass in Frage kommende Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro haben müssen. Zudem sollte das Unternehmen profitabel sein (Ausnahmen mit entsprechender Begründung möglich). show more

