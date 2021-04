Trading Idea

Das wikifolio "ETF-basierend" besteht aus 15 ETF's die versuchen, nahezu den gesamten Weltmarkt abdecken. Zusätzlich sind 4 Index-Zertifikate enthalten.

Ausschließlich Top-ETF's und Zertifikate. Es wurde u.a. ausgewählt anhand der annualisierter 1-Jahres Performance aus den Daten der bis zu max. letzten 10 Jahren. Weitere Auswahlkriterien waren u.a. das Morningstar Rating und das Scope Fondsrating.

Keine Übergewichtung von bestimmten Regionen. Die 3 größten Regionen sind die USA (ca. 37,492%), Deutschland (ca. 28,749%) und Japan (ca. 8,349%).

Keine Übergewichtung bestimmter Sektoren. Die 3 größten Sektoren sind Konsumgüter (zyklische + nicht-zyklische) (ca. 19,204%), IT (ca. 18,459%) und Industrie (ca. 15,1735%)

Das wikifolio ist in keiner Hinsicht gehebelt, eine 1:1 Partizipation am Markt ist wichtig, um überproportionalen Kursschwankungen entgegen zu wirken.

Die Index-Zertifikate dienen der relevantesten Abdeckung des Edelmetall-Sektors. (Gold, Palladium, Platin, Silber)

Eventuell wird in Zukunft ein Bitcoin-Zertifikat dem wikifolio hinzugefügt, wenn sich $BTC als eine bewährte Anlagemöglichkeit zeigt und nicht nur ein vorübergehender Hype ist. Es wäre dann ungefähr gleich gewichtet wie ein Edelmetall (ca. 2,5%). Die Mittel davon kämen aus dem Cash-Bestand, welcher dann auf annähernd 0% sinken würde.

Weder Derivate, noch Optionen o.ä. sind im wikifolio enthalten.

Alle Angaben ohne Gewähr und Garantie. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die der Zukunft. Keine Kaufempfehlung. show more

