Dreher Investment

EBRO FOODS NOM. EO -,60

Ist-Zustand: Der weltweit führende Reis/Pastahersteller ist von den fundamentalen Kennzahlen sehr gut aufgestellt. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Die Kernmärkte für den Verkauf sind hier klar Europa und Nordamerika, kleinere Teilmärkte sind hier Asien und Afrika. In diesen Teilmärkten ist noch klares Aufholpotenzial, da das Unternehmen hier lediglich nur 5,18% der Umsätze in Asien und 1,87% in Afrika erzeugt haben. Des Weiteren haben die Vorstände im Jahr 2017 beschlossen mehr Investitionskapital aufzunehmen, durch Bankverbindlichkeiten. Trotz dieser Fremdkapitalaufnahme hat das Unternehmen nur eine Fremdkapitalquote von 43,33%, was in dem Branchenvergleich mit Nestle oder Campbell Soup, etc. sehr wenig ist. Der Branchendurchschnitt liegt hier bei etwa 54,3% , es gibt auch Outlier wie Campbell Soup von 90,61%. Somit ist das Unternehmen zum Stand heute noch nicht hoch verschuldet. Des Weiteren ist die Gruppe sehr zukunftsorientiert und entwickelt immer neues Saatgut, bzw. verbessert ihre Produkte durch eine interne Forschungsabteilung. Diese Zukunftsorientiertheit ist uch gegeben durcch Zukäufe anderer Firmen, welche zu dem momentanen Portfolio passen, es jedoch auch weiter nach vorne bringt. Hier sind Beispiele Unternehmen wie Vegetalia, Geovita und Transimpex. Diese Unternehmen produzieren Vegetarische Produkte, Reisgerichte, Fertiggerichte etc.. Also perfekt passend zu dem Portfolio dieser Gruppe Ebro Foods. Mit einem Marktanteil im globalen Reis/Pastamarkt von 1,8% sollte die Gruppe jährlich einen Umsatzwachstum von 8,76% erwirtschaften, nur durch das erwartete jährliche Umsatzwachstum des globalen Reis/Pastamarkt ausgegangen von dem jährlichen Bevölkerungswachstum. Da das Unternehmen jedoch diese Zahlen nie erreicht hat in den letzten 5 Jahren, bin ich bei meiner Bewertung von einem Umsatzwachstum von 4,5% ausgegangen, fallend in den folgenden Jahren um 0,5%. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Gruppe jedes dritte Jahr einen Umsatzrückgang erwirschaftet. All diese Informationen habe ich miteingepreist und bin trotzdem zu einem Share Price von 21,35 EUR gekommen. Dies lag damals 22% über dem aktuellen Share Price. Hier habe ich sicherheitshalber jedoch noch den Mean und den Median mit jeweils 25% miteinberechnet wodurch ich zu einem Take-Profit von 20,29 EUR gekommen bin. Fazit: Das Unternehmen ist sehr solide aufgestellt und hat für die Zukunft Wachstumspotenzial. Die Umsatzerwartungen für die nächsten Jahr sind sehr vorsichtig zubetrachten, da die Weizenpreise in die Höhe schnellen werden. Dies liegt an dem extrem warmen Sommer und die daraus resultierenden gefallene Weizenernte. Um dies zu berücksichtigen, habe ich einen Abschlag im Umsatz mit eigepreist, da sich meiner Meinung nach so die Margen der Produkte eher abfallend wirken und sich die Preise nicht stark erhöhen werden um hier dagegen zu steuern. Weiter ist zu bedenken , dass die Gruppe Ebro Foods für den Reisverkauf den Kontinent Asien mehr erobern sollte. Alles im Allen ist der Share Price momentan sehr günstig. Der Unternehmenswert runtergerechnet auf die Aktie liegt hier in 5 Jahren bei 21,35 EUR ist somit ein Kauf. Empfehlung: KAUF