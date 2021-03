Never bet against America

Trading Idea

Sehr geehrte Leser*innen,



in diesem Wikifolio sollen Unternehmen der USA abgebildet werden. Ganz getreu dem Motto: USA first.



Dabei soll ein Großteil des Anlagenuniversums der USA abgebildet werden. Das geschieht durch den S&P 500 und durch einen USA Small Cap Value Weighted ETF.



Die prozentuale Verteilung werde ich regelmäßig anpassen, sodass sie wieder ihrer originalen entspricht. show more

This content is not available in the current language.