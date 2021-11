Artificial Intelligence Future

Trading Idea

Die Zukunft gehört der Künstlichen Intelligenz



Heutige Veränderungen haben einen neuen Treiber, der vor einigen Jahren noch eine untergeordnete Rolle spielte: die Künstliche Intelligenz. Die Frage, wie diese die zukünftige Welt beeinflussen wird, kann man mit einem einzigen Satz zusammenfassen:



Maschinen bekommen ein eigenes Bewusstsein.



Diese technologische Veränderung wird unsere gesamte Welt verändern und beeinflussen. Und dies möchte ich in fünf Thesen zusammenfassen:



Das Zeitalter des digitalen Universums steht erst ganz am Anfang: Jeder von uns und alles wird miteinander intelligent vernetzt sein.

Es gibt keine Beschränkungen: Intelligente KI Systeme werden in alle Bereiche dieser Welt eindringen. Das Zeitalter der Maschinen mit eigenem Bewusstsein beginnt.

Unter diesen Rahmenbedingungen entsteht ein neuer Menschentyp mit einem völlig neuen Verständnis für Beziehungen zwischen Menschen und zu Maschinen. Es beginnt das Zeitalter des global-regionalen Homo Zappiens.

Diese neuartigen Interaktionen von digitalen Schatten und intelligenten Agenten zu Menschen und Maschinen ist der Beginn des Zeitalters hybrider Intelligenz.

Um diese Dimension der digitalen Transformation zu bewältigen und zu gestalten bedarf es turbulenztauglicher Gestaltungsprinzipien. Agilität, Achtsamkeit und Vertrauen sind gefragt. show more

This content is not available in the current language.