Emerging Markets Technology

Trading Idea

Es soll in Aktien und ETFs aus den Emerging Markets investiert werden, die ein schnelles Wachstum vorweisen und die meiner Meinung nach fair oder unterbewertet sind. Überwiegend soll in Unternehmen aus dem Technologiesektor investiert werden, es kann jedoch auch in andere Sektoren investiert werden. Werte aus China sollen maximal 60 % des wikifolio's ausmachen. Unternehmen mit sehr hohem politischen Risiko sollen geringer gewichtet werden, um das Risiko zu reduzieren.



Es wird grundsätzlich angestrebt mehr als 20 Aktien im wikifolio zu haben. Die Werte sollen durch fundamentale Analyse ausgewählt werden. Hier wird insbesondere auf Gewinn- und Umsatzwachstum geachtet. Das Anlageuniversum soll Aktien und ETFs umfassen und der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. show more

This content is not available in the current language.