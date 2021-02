Leverage The Future

Trading Idea

Dieses Wikifolio soll in Werte investieren, die in der Vergangenheit den Grundstein dafür gelegt haben, in der Zukunft erfolgreich zu sein. Mithilfe von Hebelprodukten sollen die Kurssteigerungen dieser Werte optimal ausgenutzt werden. In die Breite werden dabei bewusst keine Grenzen gesetzt. Es kann sowohl in Hebelprodukte als auch in Aktien aus allen Regionen investiert werden.

In der Regel soll das Wikifolio vor allem aus Optionsscheinen bestehen, welche am Geld gekauft werden und eine lange Restlaufzeit haben. Die Auswahl der Investments und die durchschnittliche Haltedauer hängt unter anderem von der volkswirtschaftlichen Gesamtlage und Trendstärke der einzelnen Titel ab und ist daher flexibel von kurz- bis langfristig. show more

