GBC Top 40 European Insiders

Trading Idea

Das GBC Europe Top 40 Wikifolio ist die Implementierung der erfolgreichen Directors´ Dealings Value Strategie auf europäischer Basis.



Das Anlageuniversum besteht aus allen Unternehmen aus der Eurozone, die die weiteren Aufnahmekriterien erfüllen.



Das Muster-Depot wird nach der Insiderstrategie geführt. Das bedeutet, dass nur solche Unternehmen in das Depot aufgenommen werden, bei welchen die Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien des Eigenen Unternehmens kaufen (sog. Directors´ Dealings).



Es gibt niemanden, der ein Unternehmen so gut kennt, wie die Unternehmensentscheider selbst. Daher können die Transaktionen der Vorstände und Aufsichtsräte wichtige Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein. Um eine eingehende fundamentale Analyse der Unternehmen kommt man aber dennoch nicht herum. Gerade in Kombination mit einem aussichtsreichen Geschäftsmodell ist sind Director´s Dealings wertvolle „Tippgeber“. Das gilt insbesondere dann, wenn die betreffenden Insider bereits in der Vergangenheit einen guten „Riecher“ bewiesen haben.



Untersuchungen haben gezeigt, dass diese „Insider-Strategie“ deutliche Überrenditen generiert und auch unsere eigenen langjährigen Analysen zeigen, dass diese Strategie nachhaltig gut funktioniert.

show more

This content is not available in the current language.