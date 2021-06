Alpha AI US leveraged

Trading Idea

Dieses Wikifolio hat zum Ziel, die Rendite des US Marktes zu übertreffen. Die Asset-Allocation soll in der Regel durch die selbstentwickelte künstliche Intelligenz («AI») der Private Alpha Switzerland AG gesteuert und einmal wöchentlich angepasst werden. Die AI soll einen klaren Gesamttrend für den US Markt identifizieren und so das ETF- und Zertifikate-Exposure steuern. Hierzu kann die AI "CAESAR" bis zu 3000 Indikatoren (z.B. MACD, Bollinger Bänder, Zinskurven, Wechselkurse, Bilanz der Notenbank) zur Datenanalyse nutzen. Dieses sehr agile Modell könnte vereinfacht als adaptive quantitative Strategie beschrieben werden und basiert auf der emotionslosen Auswertung von tausenden Datenreihen. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. Das Marktexposure kann zwischen -20% bis 200% schwanken, wobei in "normalen Phasen" ein zweifacher Hebel vorgesehen ist. show more

