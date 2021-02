Trading Idea

Handelsidee: Prognosseerhöhung der Unternehmen sollen getraded werden



Namenserklärung: ForInc: Forecast Increase - Prognosseerhöhung



Anlageuniversum: es soll in Aktien und Hebelprodukte investiert werden

Fonds, ETFs und Anlagezertifikate wurden ausgeschlossen



Handelskriterien: es werden teilweise erhöhte Risiken eingegangen mit starker Gewichtung in

einzelne Aktien / Hebelprodukte



Risikominimierung: der Anteil einer Position, soll zur Risikominimierung möglichst nicht mehr

als 50% betragen, weiterhin wird ggf. in unsicheren Zeiten eine höhere

Cashposition gehalten

