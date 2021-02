Trading-gehebelt

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollen sich aussichtsreiche Hebelpapiere befinden die in der Regel auf steigende Kurse (Call), aber bei Gelegenheiten auch auf fallende Kurse (Put) setzen. Zur Beimischung können auch Aktien, ETF's oder Fonds enthalten sein.

Ich beabsichtige, nicht mehr als 50 % des zur Verfügung stehenden Kapitals einzusetzen.

Anregungen möchte ich mir aus diversen Publikationen (in der Regel Zeitschriften) holen.

show more

This content is not available in the current language.