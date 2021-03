Krypto Profiteure

Trading Idea

Das Wikifolio beinhaltet ausgewählte Werte, die direkt oder indirekt vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen, sowie von Blockchain-Technologien profitieren könnten. Beispielsweise durch Mining, DeFi, durch Handel oder durch Dienstleistungen in diesem Bereich.



Ziel ist es, an der Entwicklung von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie teilzuhaben.



Einige der investierten Werte agieren auch überwiegend in Geschäftsbereichen abseits von Bitcoin und Blockchain. Zum Beispiel Zahlungsdienstleister, für die der Handel mit Kryptowährungen nur eine Beimischung und nicht das Kerngeschäft ist. Diese Werte sollten auch als "Abfederung" innerhalb des Wikifolios wirken.



Dennoch kann in diesen Geschäftsfeldern eine hohe Volatilität zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Der Anlagehorizont ist daher eher mittel- bis langfristig. show more

This content is not available in the current language.