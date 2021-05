Auswahl Dauerbrenner

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll vorwiegend auf Werte gesetzt werden, welche über eine möglichst lange Zeit eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaftet haben. Es werden hier mindestens 10 Jahre angestrebt.

Abweichend davon kann ein kleinerer Teil in Aktien, Fonds oder Zertifikate angelegt werden, welche einem vermutetem Megatrend folgen, zum Beispiel in Elektromobilität oder in ausgewählte Rohstoffe.

Für die Bewertung der zukünftigen Entwicklung sind insbesondere ein erfolgversprechendes Geschäftsmodel in einer zukunftsträchtigen Branche sowie ein erfahrenes Management von Bedeutung. Zur Beurteilung der Kriterien werden Geschäftsberichte, Wirtschaftsinformationen sowie relevante öffentliche Meldungen herangezogen.

Auf kurzfristige Investments soll weitestgehend verzichtet werden. Der überwiegende Teil des investierten Geldes soll direkt in Aktien und weniger in Fonds und ähnlichen Konstrukten investiert werden. Hierdurch sollen unnötige Kosten vermieden werden.

