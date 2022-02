Trading Idea

"Hodling the Metaverse" ist ein langfristig aufgesetztes wikifolio mit dem Ziel, schon heute in die zukünftigen Gewinner des Metaverse in Form von Einzelaktien zu investieren. Aufgrund der Jugendhaftigkeit des Metaverse beträgt der Anlagehorizont 10 bis 15 Jahre. Die Zusammensetzung des wikifolios und die Auswahl der Einzeltitel orientiert sich stark an Erkenntnissen bekannter Medien wie Bloomberg Intelligence oder am META Index (BALLMETA). Das wikifolio wird maximal 1x pro Quartal geprüft und gegebenenfalls neu justiert, um kurzfristigen Hypes rund um das Metaverse wenig bis keine Beachtung zu schenken.



Im Wikifolio sind folgende Werte aufgrund der Unmöglichkeit des Handels über HSBC, L&S oder Societe Generale leider nicht enthalten: Roblox (US7710491033), Krafton INC (KR7259960003), Naver CORP (KR7035420009), Matterport INC (US5770961002), Planet Labs PBC (US72703X1063). show more

