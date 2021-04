Rotkel Aktien

Trading Idea

Die Handelsidee für dieses Rotkel-Depot:

Langfristige Anlage in Qualtitätsaktien,

Langfristige Anlage in Dividedentitel sowie

mittelfristige Anlage in Unterbewertungen.

Dabei soll kein Titel über 10% des Depotwertes ausmachen und das Depot insgesamt nicht mehr als 20 Titel beinhalten; ggf. werden hier quartalsweise Anpassungen vorgenommen. show more

This content is not available in the current language.