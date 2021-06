Scale it up

Trading Idea

Ziel is es, überwiegend in Aktien zu investieren, die sich im Scale All Shares befinden. Bei den Einzelwerten wird eine gleichmäßige Gewichtung angestrebt. Diese soll halbjährlich überprüft und angepasst werden. Insgesamt wird eine überwiegend langfristige Strategie verfolgt, die zum Grossteil auf Aktien basiert. Darüber hinaus werden vor allem, aber nicht ausschliesslich, ETF und sonstige Fondsprodukte beigemischt, die der Gesamtstrategie dienlich sind.



Risikohinweis / Disclaimer:

Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

