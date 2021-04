Top Green Leaders

Trading Idea

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in Unternehmen investiert werden, die in der Regel eine starke Marktstellung haben und meiner Analyse nach nachhaltig und innovativ ausgerichtet sind.



Dabei sollen Werte fokussiert werden, die es schaffen Nachhaltigkeit und Innovation mit modernen Technologien zu verknüpfen. Es soll möglichst in verschiedene Werte und Branchen investiert werden, um breit gestreut aufgestellt zu sein.



Bei der Analyse der Werte sollen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Zu diesen zählen Produktinnovation, Nachfrage, Bilanz, Gewinnentwicklung, Image, Wachstumspotenzial und natürlich Nachhaltigkeit. In erster Linie soll in Aktien investiert werden. Es kann auch in ETF, Fonds, und Anlegerzertifikate investiert werden. Es steht die fundamentale Analyse im Vordergrund, aber es kann auch die technische Analyse (u.a. Chart- & Trendanalyse) verwendet werden, um die Börsen-Psychologie mit einzubeziehen.



In der Regel soll der Anlagehorizont langfristig sein. Käufe und Verkäufe können aber auch kurz- und mittelfristig stattfinden und die Cashquote kann angepasst werden.



Zusammenfassend kann man sagen, dass werteorientiert investiert werden soll. show more

