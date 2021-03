Trendinvest Low-Risk 1

Trading Idea

Mit einem strategisch klarem, trendbasierten Ansatz wird in internationale Aktien investiert. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dass diese Aktien nach bestimmten Kriterien ein besonders gutes Chance-Risiko Verhältnis bieten.

Der Schwerpunkt liegt vor allem US Amerikanische Aktien bei einer gleichmäßigen Verteilung über alle Sektoren.



ZIEL:

Das Ziel ist ein besonders gleichmäßiges und stabiles Wachstum.



Wichtig ist ein möglichst geringes Gesamtrisiko des Portfolios. Dies wird erreicht durch eine gleichmäßige Verteilung auf mehrere Aktien-Positionen.

Im Durchschnitt wird in maximal 30-40 verschiedene Aktien investiert.

Der Anlagehorizont ist hierbei überwiegend mittelfristig.



Es werden keine Hebelprodukte in das Portfolio aufgenommen.

show more

This content is not available in the current language.