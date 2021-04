Trading Idea

Das wikifolio US Momentum Top10 soll in Anlehnung an die wikifolios “Deutsche Aktien Top5“ und “Deutsche Aktien Top50“ nach den Kriterien des doppelten Momentums (nach Krieger) geführt werden. Das Anlageuniversum soll aus den Titeln des S&P 500 bestehen.



Nach einer Vorselektion gemäß des absoluten Momentums soll im Rahmen des relativen Momentums in die jeweils zehn trendstärksten Titel aus dem S&P 500 investiert werden. Die Auswahl von nur zehn Titeln soll zu einer offensiven Umsetzung des doppelten Momentums führen (im Vergleich zum defensiveren wikifolio “US Momentum Top250“).



Um gegen Markteinbrüche gewappnet zu sein, soll zusätzlich ein Teil des Portfolios über eine Börsenampel abgesichert werden. Wenn die 200 Tagelinie des S&P 500 unterschritten wird, soll die Aktienquote reduziert werden (Abwärtstrend), solange bis diese Tagelinie im weiteren Verlauf wieder überschritten wird (Aufwärtstrend).



Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein. Das absolute Momentum und die 200 Tagelinie soll der Risikobegrenzung, das relative Momentum als Renditeturbo dienen.



Um in Crashphasen die durch die Absicherung entstehende Liquidität investieren zu können, soll das Cash in Geldmarkt- bzw. Geldmarktnahe Fonds bzw. ETFs investiert werden können.

show more

This content is not available in the current language.