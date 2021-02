PS-GlobalInvest OneBeltOneRoad

Trading Idea

Basierend auf Chinas ‚One belt – one road’ – Initiative, sollen in diesem Portfolio Unternehmungen und Werte enthalten sein, welche aktiv daran beteiligt sind oder aber davon partizipieren. Aufgrund der globalen Reichweite dieses Projekts, erstreckt sich das Anlageuniversum auf die gesamte Produktpalette, mit Ausnahme von Hebelprodukten. D.h. globale Aktien von Einzelunternehmen (z.B. Maschinen-, Infrastruktur-, IT-, Technologie-, Transport-, Finanzdienstleistungsunternehmen, etc.), wie auch ETF's, Fonds und sonstige Anlagezertifikate (z.B. Rohstoffbaskets/Minenunternehmen). Der Länderspezifische Schwerpunkt soll vornehmlich in Asien liegen. Bei einem negativen Marktumfeld kann der Cashbestand ggf. bis auf 100% erhöht werden. Als Entscheidungsfindung im allgemeinen sollen die Technische Analyse (Charttechnik), Sentiment-Analyse und Analyse des makroökonomischen Umfelds, bei Aktien auch die Analyse der betriebswirtschaftlichen Fundamentaldaten eines Unternehmens dienen. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. show more

