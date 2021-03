Trading Idea

Dies ist ein reines Demo-Portfolio im Rahmen einer Bachelorarbeit. Es wird nicht zu echten Handelszwecken genutzt!



Strategie des Portfolios ist es, anhand der Top-Werte des High-Growth-Investing Scores ein Portfolio zu erstellen und dadurch die Anwendbarkeit des Scoring Modells für Privatanleger an einem Praktischen Beispiel darzustellen.

Die hier ausgewählten Unternehmenswerte wiesen am Datum der Portfolioeröffnung am 11.03.2021 jeweils mindestens einen HGI-Score von mindestens 9 von maximal 16 zu erreichenden Punkten aus.

Genauere Informationen und die einzelnen Scores der Werte sind in der Bachelorarbeit ausgewiesen.



Grundlegend beträgt der Anlagehorizont dieses Portfolios mehrere Jahre- bis Jahrzente. show more

