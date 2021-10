Cryptocurrency Diversified ExBTC

Trading Idea

Es soll in mehrere verschiedene Kryptowährungen diversifiziert werden.

Es soll in alle Kryptowährungen mit ausnahme von Bitcoin investiert werden.

Es soll in mehrere verschiedene ETF diversifiziert werden. Es soll überwiegend in ETFs investiert werden die meiner Meinung nach überwiegend mit dem Bitcoin und der Blockchain Technologie in Verbindung stehen und von seiner Verbreitung profitieren. Es ist beabsichtigt überwiegend in ETFs zu investieren die meiner Meinung nach von bargeldlosen Verkehr profitieren. Es sollen ETFs gehandelt werden.

Die Analyse soll anhand der Marktkapitalisierung erstellt werden wobei die Werte mit einer höheren Marktkapitalisierung eine höhere Gewichtung erhalten sollen.

Die Analyse soll zudem die Volatilität berücksichtigen wobei Werte mit einem geringerer Volatilität eine höhere Gewichtung erhalten sollen.

Die Analyse soll zudem das Handelsvolumens berücksichtigen wobei Werte mit einem höheren Handelsvolumens eine höhere Gewichtung erhalten sollen.

Es soll das stock to Flow Model zur Analyse herangezogen werden.

Es soll die Elliott-Wellen-Theorie zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.

Es soll die Globalanalyse zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.

Es soll die Sentimentanalyse zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.

Der Anlagehorizont soll überwiegend Langfristig sein. show more

