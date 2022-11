GOLD erwirtschaften

Trading Idea

Ziel der Anlagepolitik ist der Aufbau und die stetige Vergrößerung eines „Goldschatzes“, dessen Wert in [kg Gold] als Basiswährung gemessen werden soll. Dem liegt die Idee zugrunde, einen Teil (ca. 30%) des Vermögens und Vermögenszuwachses so zu sichern, dass er fast alles übersteht, wie z.B. Kriege, Angriffe auf die Infrastruktur von Internet und Energie, Finanzkrisen und Währungsreformen. Das funktioniert in der Praxis allerdings nur, wenn das Gold auch physisch beschafft und sicher aufbewahrt werden kann. Da Gold sich nicht von alleine vermehrt, weil es keine Zinsen abwirft, sollen die Renditen anderer Anlage-Klassen zum Erwerb von Gold genutzt werden. Um dies zu erreichen wird in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Kryptowährungen angelegt. Dieses wikifolio hat damit den Charakter eines klassischen Mischdepots auf ETF, ETC Basis. Im langfristigen Mittel soll folgende Gewichtung der verschiedenen Anlage-Klassen, gerechnet in der Währung [EUR], angestrebt werden. 5% Cash [EUR] (Liquiditätspuffer) 5% Kryptowährungen (zyklische Schwankungen nutzen) 8% Unternehmens-Anleihen (Zinserträge u. zyklische Schwankungen nutzen) 12% Staats-Anleihen (Zinserträge u. zyklische Schwankungen nutzen) 40% Aktien (Wachstum, Dividenden u. zyklische Schwankungen nutzen) 30% Gold (gesichertes Vermögen) Die tatsächliche Gewichtung der Anlageklassen wird regelmäßig überprüft und zu geeigneten Zeitpunkten in Form eines Rebalancing in Richtung der angestrebten Gewichtung angepasst. Einmal erworbenes Gold wird dabei allerdings nicht mehr verkauft. Das Gold nimmt also am Rebalancing nur in einer Richtung teil. Bei den Anleihen und den Aktien können im Zuge des Rebalancing auch wechselnde, regionale Schwerpunkte oder Themen-Schwerpunkte gesetzt werden, je nach aktueller Entwicklung auf den globalen Märkten.

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WF1BALANCE Date created 01/03/2020 Index level - High watermark 105.7