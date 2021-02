Strategienmix Aktien und ETPs

Trading Idea

Dieses wikifolio soll sechs verschiedene Strategien kombinieren, um langfristig ein Depotwachstum mit möglichst optimalem Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen. Das System soll eher dynamisch strukturiert und primär für den „long only“ Handel ausgerichtet sein. Partiell können auch Short-Positionen eingegangen werden. Investiert wird nur in Aktien / Aktienfonds und ETPs [Exchange Traded Products, d.h. ETFs (Exchange Traded Funds), ETCs (Exchange Traded Commodities) und ETNs (Exchange Traded Notes)].

Die erste Strategie besteht darin, breit gestreut auf das Wachstum der Weltwirtschaft zu setzen. Dazu soll in diversifizierte ETFs investiert werden, welche über viele Aktien den benannten Zweck optimal abbilden.

Die zweite Strategie versucht von der Expertise externer Portfoliomanager zu profitieren, deren aktiv gehandelte Aktienfonds über Jahrzehnte ein außergewöhnlich gutes Verhältnis Schwankungsbreite zu Rendite gezeigt haben.

Die dritte Strategie soll Sektoren-ETFs nutzen, um im Bereich von Monaten bis wenigen Jahren von temporär besonders wachstumsstarken Branchen zu profitieren. Zur Bewertung wird die technische Analyse (z.B. Moving Averages) kombiniert mit Fundamentaldaten, insbesondere bezüglich der prognostizierten Wachstumszahlen herangezogen.

Analog funktioniert die vierte Strategie, allerdings mit Haltezeiten eher im Bereich von Wochen bis einige Monate, angewandt auf einzelne Aktien.

Die fünfte Strategie soll statistisch validierte Zyklen von größeren Indizes verwenden, um rein zeitlich basierte Muster in den Kursverläufen für kurzfristige Gewinne im Bereich von wenigen Wochen zu nutzen.

Die sechste und letzte Strategie soll mit einem kleinen Kapitalanteil in künftig potentiell extrem wachstumsstarke Unternehmen investieren, die ggf. auch noch kleine Marktkapitalisierungen aufweisen. Zwar bestehen hier dann manchmal größere Insolvenzrisiken, diese stehen jedoch immer einer durchaus möglichen Vervielfachung des Aktienwertes in relativ kurzer Zeit gegenüber. show more

