Cannabis International

Trading Idea

Das Wikifolio soll in internationale Cannabisaktien investieren. Aufgrund diverser positiver Eigenschaften, die die Cannabispflanze mit sich bringt, wird für den internationalen Cannabismarkt, getrieben von den Legalisierungsbestrebungen verschiedener Regierungen weiterhin überdurchschnittliches Wachstum erwartet.



Nachdem im Jahr 2019 die erste „Cannabisblase“ geplatzt war, in der die Aktien verlustreicher Unternehmen mit Umsätzen im zweistelligen Millionenbereich an der Börse viele Milliarden Wert waren, und auch die anfängliche Euphorie nach dem Biden-Wahlsieg im Laufe des Jahres 2021, in Folge der ausbleibenden Legalisierungsfortschritte verpufft war, notieren Cannabisaktien im Frühjahr 2022 auf Tiefstständen.



Auf dem aktuellen Niveau sehe ich interessante Chancen, insbesondere mit Blick auf erste profitable Unternehmen, die über interessante Wettbewerbsvorteile verfügen. In diesem Zuge wird grundsätzlich angestrebt, ein konzentriertes Portfolio von weniger als 20 Cannabisaktien zu halten, wobei der Anlagehorizont überwiegend mittel- bis langfristig sein soll.



Die Gewichtung der einzelnen Aktien kann variieren. Es ist beabsichtigt, dass einzelne Positionen weniger als 20% des Portfolios ausmachen. Die Entscheidungsfindung basiert im Wesentlichen auf einer fundamentalen Analyse auf Grundlage der Unternehmensveröffentlichungen, wobei Faktoren wie Geschäftsmodell, Management, etc. ebenfalls Berücksichtigung finden sollen.

show more

This content is not available in the current language.