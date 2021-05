TopTenTrittbrett

Trading Idea

Das ist eIn Test, der in unregelmässigen Abständen, die 10 performantesten Wikifolios für zwölf Monate nimmt und jeweils die Aktie, die den größten Anteil darin hat zu grob 10 Prozent aufnimmt. Wenn sich bei der Überprüfung etwas ändert, wird das wikifolio aktualisiert, so dass nicht mehr enthaltene Aktien verkauft und neue gekauft werden. Nicht veröffentlichte wikifolios werden ignoriert. Pennystocks (<3€) werden ignoriert und nächstgrößere Position aus dem Wikifolio wird genommen. Wenn keine Aktien in dem wikifolio sind oder der größte Anteil der Aktie im wikifolio unter 3% liegt, wird das wikifolio ignoriert. Wenn eine Aktie in mehreren wikifolios den größten Anteil hat wird es auch in diesem Wikifolio bis zu 30% aufsummiert. show more

