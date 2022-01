Lebenserwartung 2030

Trading Idea

Langfristiges Investieren in innovative Unternehmen aus der Pharma, Chemie und der Biotech-Brache, dem Gesundheitswesen und in Softwarefirmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesen, wie z.B. ERP Systeme für Krankenhäuser, Vereinfachung der Datengewinnung von Patienten und vieles mehr. Die Assetklassen im Portfolio sind Aktien und ETFs. Zielsetzung ist es die Aktien langfristig zu halten und das Depot einmal im Monat auszurichten. Ab Kursgewinnen von mehr als 100 % werden die Gewinne in neue innovative Unternehmen investiert. Zielsetzung ist es in Unternehmen zu investieren, die das Gesundheitssystem weiter professionalisiert, neue Behandlungen/Medikamente entdecken, neue Verfahren identifizieren um die Lebenserwartungen der Menschen weltweit zu steigern. show more

