LevermannSW

Trading Idea

Die Kriterien zur Auswahl der Aktien sind an Susan Levermann angelehnt. Es wird ein oder mehrmals im Monat eine Checkliste derjenigen Aktien gebildet, die in den folgenden Kategorien die meisten Punkte holen: Gewinnwachstum, Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, Eigenkapitalquote, KGV aktuell, KGV der letzten 5 Jahre sowie Dividendenrendite, außerdem wird die Kursentwicklung der letzten 6 bzw 12 Monate betrachtet, um zu schauen, ob das Kursmomentum steigt. In das Wikifolio werden diejenigen Aktien aufgenommen, die hier die meisten Punkte erreichen. show more

