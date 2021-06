Trading Idea

Das wikifolio "AnBergen NQ Test 2" soll primär in ETFs investieren, die sich auf den Nasdaq 100 beziehen.

Erfahrungsgemäß übt große Innovationskraft einen entscheidenden Einfluss auf eine positive Kursentwicklung aus.



Für Diversifikationszwecke und im Speziellen zum Versuch der Portfolioabsicherung können zusätzlich einzelne Aktientitel, Anlagezertifikate und Hebelprodukte genutzt werden.



Ziel ist es, ein vorteilhafteres Chance-Risiko-Profil zu generieren, als es ein Passiv-Investment in den Nasdaq 100 ermöglicht.



Mein Investitionsprozess basiert generell auf quantitativen Methoden und selbst entwickelter Software, so dass ich maschinell gestützt Global-/ Intermarket-/ Sentiment-/ Order Flow-/ quantitative Unternehmensanalysen vornehme.



Beispiele:



Um hilfreiche Informationen aus dem Order Flow eines Instruments zu extrahieren, habe ich ein individuelles Repertoire an Werkzeugen konzipiert. Dieses entwickle ich laufend weiter. Ändert ein Markt seinen Charakter, kann ich dies rasch feststellen und meine Tools neu kalibrieren.



Für die Sentimentanalyse nutze ich ein Tool, das die Anzahl der Tweets misst, die sich auf einen ausgesuchten Markt beziehen und diese als "positiv", "negativ" oder "neutral" kategorisiert. Dadurch kann über kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume analysiert werden, wie die Stimmung anderer Marktteilnehmer ist und ob das Interesse an einem Markt zu- oder abnimmt.



Seit Jahrzehnten arbeite ich gezielt an meinem Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Börsenteilnehmern. Mein verwendeter Datenbestand ist entsprechend groß und enthält Daten die sehr schwer zu erhalten oder sehr teuer sind. Woraus sich der Mehrwert jedoch letztendlich ergibt, sind die unzähligen statistischen Auswertungen, die ich diszipliniert seit Beginn an durchführe.





Idealerweise können Positionen mittelfristig gehalten werden. Aufgrund zunehmender Volatilitäten an den Märkten plane ich jedoch mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont. show more

