Dauerbrenner-mit-Rampe

Hier werden Werte gesucht und gefunden, die man als Dauerläufer bezeichnen könnte.

Es werden ca. 15 Werte im Depot sein. Bei steigendem Markt kann gekauft werden. In fallenden Börsen-Phasen werden Werte ausgesteuert orientiert an deren Performance. Das Anlagespektrum sind Aktien weltweit. Zusätzlich können beim Einstieg oder bei kontinuierlichem Anstieg Optionen/Optionsscheine genutzt werden.

Dabei sollte der Einstiegswert in Optionen/Optionsscheinen bei einem Wert nicht mehr wie 1% betragen und die Summe aller maximal ca. 10% des wikifolios nicht übersteigen.

Der Einstieg in den Wert erfolgt gestaffelt in 3 Stufen a ca. 30 %. Bei einem Einstieg ohne Hebelprodukte kann die erste Position auch ca. 40% betragen.

Steigt ein Wert über ca. 15% des wikifolio Gesamtwertes oder treten andere Gründe auf, so können Teile der Aktienposition verkauft werden.

Fällt ein Wert, so ist geplant, dass die Position zwischen ca. -10% bis -15% Verlust vollständig aufgelöst werden soll.

Grundlage für Anlageentscheidungen sollen Fachzeitschriften und Zeitschriften aller Art, sowie eine fundamentale und charttechnische Recherche über den Titel im "Internet" sein.

Anlageentscheidungen sollen auf Monatsbasis getroffen werden. show more

