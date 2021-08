Adler Swing Shares

Trading Idea

Gehandelt werden sollen kurz- mittelfristige Trends in Aktien. Dabei liegt der Fokus in der Regel auf weltweiten Blue-Chips und ausgewählten Nebenwerten.

Die Haltezeit soll prinzipiell zwischen Tagen, Wochen bis hin zu Monaten variieren. Die Ausgewählten Aktien werden durch den TraderFox Qualitäts-, Wachstums-, Dividendenscreener gefiltert.

Dabei können verschieden gewichtete Kriterien genutzt, so dass am Ende ein Ranking besonders Trend und Momentum starker Aktien entsteht.

Mithilfe von diesen fundamentalen Kriterien und durch technische Analyse, werden entsprechende Entry's gesucht.

Das Anlageuniversum soll sich grundsätzlich über weltweite Aktien erstrecken. Bestehende Positionen können grundsätzlich durch Stopps gesichert werden. Über eine Diversifikation in mehreren Positionen soll nach Möglichkeit eine Risikostreuung erfolgen.

Der Ausstieg kann entweder über Stopps oder direkt bei Zielerreichung von Fibonacci-Level definierten Take-Profits erfolgen. show more

