Happy Investors Next Gen Tech

Es soll generell in Aktien von Unternehmen investiert werden, die meiner Meinung nach als die besten Investments unserer Zeit bezeichnet werden können und von den Megatrends 5G und AI profitieren. Diese zeichnen sich meines Erachtens durch sehr starke Wachstumsaussichten, ein sichtbarer Trend zur Profitabilität und ein disruptives Geschäftsmodell aus.



Die Portfolio-Allokationen:

Keine fixen Größen. Die Positionsgrößen spiegeln grob mein "Confidence-Level" wieder.



Der Anlagehorizont:

Ich gehe jedes Investment mit einem Anlagehorizont von ungefähr 10+ Jahren an und betreibe modifiziertes Buy & Hold.

Für mich ist es unrelevant, ob ich +20% mit einem Trade hätte machen können. In meinen Investments sehe ich das Potential, sich viele Male zu vervielfachen. Ich möchte grundsätzlich nicht kurzfristig traden und betreibe kein Market-Timing.



Wann ich verkaufe:

Ich möchte grundsätzlich nur verkaufen, wenn sich die These hinter einem Investment negativ verändert. Ich verkaufe in der Regel niemals, weil der Kurs stark gestiegen ist.

Das bedeutet, es können sehr große prozentuale Positionen in Kauf genommen werden. Das erscheint mir nur logisch. Denn warum sollte ich Gewinner beschneiden, um "Verlierer" aufzubauen.



Die Auswahl:

Grundsätzliche eine fundamentale Analyse und Hintergrundinformationen aus meines Erachtens seriösen Quellen.



Bei der Auswahl sollen generell folgende Punkte beachtet werden:



- Jeder Wert soll meines Erachtens die hohe Wahrscheinlichkeit einer Outperformance bieten

- Eine gesunde Bilanz (niedrige Schulden, hoher Cashflow)

- Hohe Wachstumsraten

- Ein aus meiner Sicht sehr gutes Management/CEO, ggf. Gründergeführt

- Nach Möglichkeit sollte ein Burggraben vorhanden sein und wenig Konkurrenz

- Nach Möglichkeit überwiegend Mid-Caps

