gehebeltes Trading by PASI

Trading Idea

Gehebeltes Trading mit engen Stop-Loss Limiten und einem maximalen Kapitaleinsatz je Trade von maximal 25 Prozent. Die Haltedauer variiert zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen. Sollten sich keine Investitionsmöglichkeiten ergeben, ist auch ein Cashbestand von 100 Prozent möglich.



23.01.2021 Strategiewechesel: Gehebeltes Trading auf HDAX-Aktien mit starkem Momentum, welche durch einen 3-fach Momentum-Filter gefiltert wurden und alle 3 Filter positiv bewertet wurden. Je nach Filterergebnis kann zwischen 0-10 Basiswerten zu relativ gleichen Anteilen in 80% des Kapitals investiert werden. Der Hebel des Einzelinvestments richtet sich nach dem langfristigen Momentum des Basiswertes. Ausstiegskriterium ist ein positiver Filter von 3 möglichen Filtern oder neuer Basiswert mit 3 positiven Filtern.

Die Überprüfung erfolgt in der Regel wöchentlich, da die Strategie auf Wochenschlusskurse basiert. Die restlichen 20 % des Kapitals werden als Cash-Reserve in einen konservativen ETF oder als Absicherung in VIX-ETF oder Gold-ETC/-ETF investiert.



