Weltraumaktien

Trading Idea

In diesem Wikifolio möchte ich den globalen Weltraummarkt abbilden.



Hierbei versuche ich alle handelbaren Unternehmen die im Weltraum operieren einzubeziehen und nach Marktkapitalisierung zu gewichten. Hierbei zählt für mich der Umsatzanteil des Unternehmens der tatsächlich in den Weltraum investiert. Den Weltraum definiere ich als alles was über der Stratosphäre liegt.



Dieses Wikifolio setzt sich möglichst streng nach den aufgestellten Regeln zusammen, ohne jegliche Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Einzelwerte. Es richtet sich an Investoren die breit in die Erschließung und Nutzung des Weltraums investieren möchten.



Ich möchte alle 3 Monate ein Rebalancing durchführen, da sich gerade der Anteil der Weltraumaktivität in den Unternehmen stetig ändert. Die Berechnung der Anteile ist durchaus schwierig, da die Datenlage teils unzureichend ist. Wichtige Fragen sind hierbei:



- Zusammenfassung zu größeren Abteilungen (Defense and Space Departments unterstelle ich zum Beispiel eine 25 % Weltraumanteil)

- gar keine Untergliederung im Jahresbericht

- nutzt das Unternehmen nur Satelliten (bspw. Garmin, wird nicht aufgenommen) oder besitzt es eigene?

- Zulieferer, bspw. baut Jenoptik Linsen für den Mars Rover. Der Umsatzanteil ist jedoch verschwindend gering und sie investieren nicht in den Weltraum sondern fertigen nur im Auftrag.

- Geschäftsberichte und Webseiten sind auf japanisch...



Hinweise und Ideen sind gern willkommen. Besonders nützlich sind Hinweise zu ausführlicheren Daten oder fehlenden Unternehmen. show more

This content is not available in the current language.