Trading Idea

In diesem wikifolio sollen alle Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikate zur Verfügung stehen. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel aufgrund Technischer Analyse (z.B. Konstruktion von Charts, Trendbestätigungsformationen, Indikatorenanalyse, Gesamtmarktanalyse, Trendwendeformationen) erfolgen. Da sich die Marktbedingungen ständig ändern, soll nicht nach einer starren Systematik vorgegangen werden. Die Systematik soll immer an die gerade vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein, längerfristige Positionen sollen möglich sein. show more

This content is not available in the current language.