5G Beyond2030

Trading Idea

BUY & HOLD



Das 5G wikifolio versucht am 5G Trend zu partizipieren, allerdings nicht nur ausgelegt auf Infrastruktur, sonder vielmehr auf Potenziale, welche am wesentlichen von der neuen Technik profitieren.



Hierzu zählen u.a. Datenanalysen, Steuerungschips, aber auch eine Gaming-Plattform, Revolution des Immobilienverkauf, oder auch von Operationen etc.



Portfolioansatz und eine Buy and Hold Strategie wird verfolgt ... disruptiver Ansatz mit Verzehnfachungs-Potenzial (>10x).



Portfolio-Rebalancing / Gewinnmitnahmen werden frühestens bei bei einer Vervierfachung (4x) mit ca.1/3 getätigt. show more

This content is not available in the current language.