Biotech Genetics Beyond2030

Trading Idea

BUY & HOLD



Das Biotech Breakthrough and Genetic (Testing) wikifolio versucht an neuen Therapieformen zu partizipieren. Es wird ein Hochrisikoansatz gefahren, allerdings wird durch den Portfolioansatz das Risiko reduziert.



Portfolioansatz und eine Buy and Hold Strategie wird verfolgt ... disruptiver Ansatz mit Verzehnfachungs-Potenzial (>10x).



Portfolio-Rebalancing / Gewinnmitnahmen werden frühestens bei bei einer Vervierfachung (4x) mit ca.1/3 getätigt. show more

