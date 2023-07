Big Picture Storys

Eine Sammlung von Unternehmen mit großen Storys in der Zukunft. Gute Unternehmen mit der großen Story in der Vergangenheit werden nur zu guten Preisen als Stabilitätsfaktor und Cash-äquivalent hinzugefügt. Sie müssen außerdem noch weiteres deutlich positives Potenzial haben. Dies ist ein 100% langfristiges Portfolio, Volatilität interessiert mich nur für mögliche Chancen. Performance über Zeit, Geduld und rationales Handeln ist essenziell. Ich werde zwischen 10 und maximal 20 Unternehmen halten, der Platz muss verdient sein. Die Story ist der wichtigste Faktor bei meinen Entscheidungen, allerdings hilft die beste Story nichts, wenn die Bewertung astronomisch oder die Bilanz eine Katastrophe ist. Ich habe festgelegte Regeln, wie ich Allokiere und wann ich erhöhe oder reduziere. Dabei wird es starke Rotationen geben, je nachdem was gerade attraktiver ist. Steigt die Bewertung zu hoch, werden Profite genommen. Die Story ist immer die erwartete Entwicklung über die nächsten 3 bis 5 Jahre, wird es besser oder schlechter. Ich kann nicht vorhersehen, wie hoch etwas steigt, wie tief etwas fällt oder wann es passiert. Neue Unternehmen können aufgenommen werden, alte Unternehmen können rausfliegen, je nachdem wie sich die Story entwickelt. Ein stagnierendes fundamentales Geschäft wird nicht in meinem Portfolio bleiben. Jede Story wird irgendwann langsamer, aber das muss noch nicht schlecht sein. Ich beschäftige mich häufig mit den Produkten und versuche so einen sehr durchdachten Eindruck der Unternehmen hinter den Aktien zu haben. Wenn möglich teste ich die Produkte selbst oder lasse diese von anderen testen (z. B. Beauty Produkte). Wer mich auf meinem Weg begleiten will, wird den richtigen Magen für konzentrierte Wetten brauchen. Institutionen beherrschen den Markt kurzfristig und können Aktien auf astronomische Höhen schießen oder komplett in den Keller treiben. Das gilt es auszunutzen. Zoom out and look at the big picture of the storys.