Balanced Invests

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollen Aktien aus unterschiedlichen Branchen enthalten sein. Es ist grundsätzlich beabsichtigt in offensive, defesive und zyklische Werte zu investieren.



Bei Auswahl der Werte sollen neben der Marktstellung und dem Wachstumspotenzial der Unternehmen noch folgende Kennzahlen eine entscheidende Rolle spielen:



• Umsatz- und Gewinnwachstum

• Free-Cashflow-Rendite

• Eigenkapitalquote und -rendite

• Dividendenrendite



Um an der Entwicklung von bestimmten Märkten teilzuhaben und zur Absicherung des Wikifolios können auch ETFs gehandelt werden.



Der Anlagehorizont soll mittel bis langfristig sein. Es kann aber je nach Marktlage und der individuellen Situation des entsprechenden Unternehmens, durchaus auch zu kurzfristigen Trades kommen.



Als Quellen der Anlageentscheidungen sollen Geschäftsberichte, Nachrichten und Anlegermagazine dienen. show more

