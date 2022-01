small cap - big growth

Trading Idea

Investiert werden soll in diesem wikifolio-musterdepot überwiegend in Nebenwerte, die in großen ETFs und Indizes kaum Beachtung finden. Da es kleinere Unternehmen meist leichter haben, ihre Umsätze überdurchschnittlich zu steigern als die großen Blue Chips, soll über eine breite Streuung in eine meist zweistellinge Anzahl an Unternehmen aus verschiedensten Branchen, eine positive Performace bei einer möglichst geringen Volatilität erreicht werden. Die Haltedauer der Werte soll dabei überwiegend mittel- bis langfristig sein- es können jedoch auch Situationen wie z.B. Quartalszahlen kurzfristig getradet werden. show more

