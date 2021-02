CD - Stocks USA

Trading Idea

In diesem Wikifolio werden ausschließlich Aktien mit einer Notierung in den USA gehandelt (NYSE oder NASDAQ), wobei die Marktkapitalisierung über 100 Mrd. $ liegen soll (large Caps). In Anlehnung an den Value Ansatz soll auch das Geschäftsmodell stabil und die Marktstellung des Unternehmens stark sein. Die Behaltedauer soll möglichst mittel- bis langfristig ausgelegt sein. Ein Handel mit Derivaten oder sonstigen Instrumenten findet nicht statt. show more

