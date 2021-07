Commodity Dividends

Trading Idea

Aktien aus dem Rohstoffsektor oder Rohstoffnahen Geschäftsmodellen. Alle Werte zahlen Dividenden bzw. eine Dividendenzahlung steht zeitnah an. Grundsätzlich strebt das Portfolio eine jährliche Dividendenrendite von ca. 3,5%+ an.



Die Auswahl der Aktien findet primär durch fundamentale Analyse (Angebot & Nachfrage) statt. Ein und Ausstiegszeitpunkte können durch technische Analyse ergänzt werden.



Der Investmenthorizont der Rohstoff Dividenden Strategie ist grundsätzlich langfristig. Die durchnittliche Haltedauer für einzelne Werte beträgt 5 Jahre, dies impliziert eine jährliche Umschlaghäufigkeit des Portfolios von 20%. Dadurch werden Transaktionsgebühren niedrig gehalten.



Diversifikation entsteht durch die Investments in unterschiedliche Bereiche des Rohstoffsektors (Energy, Basis Metalle, Edelmetalle, Agrarohrstoffe), sowie Rohstoffnahebereiche wie z.B. Logistik, Services, Equipment, Machinery oder Food Products.



Größtes Risiko der Strategie: eine starker Dollar und/oder fallende Rohstoffpreise. show more

