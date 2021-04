The cutting edge investments

Trading Idea

In diesem wikifolio soll versucht werden die meiner Meinung nach am vielversprechensten wikifolio zertifikate zu identifizieren und zu handeln.Der bisherige maximale Drawdown sollte sich im Rahmen der allgemeinen Marktbewegungen halten.Im Grunde genommen kommen alle wikifolio Zertifikate zum Handeln in frage.



Kryptowährungen sollten nur einen bescheidenen Anteil im Portfolio haben.Hauptsächtlich soll auf die bisherige

performance der Zertifikate geschaut werden.Die Haltedauer kann flexibel,aber eher kurzfristig gehalten werden.

Selbstverständlich kann vorübergehend beliebig viel Cash gehalten werden.

Zur Entscheidungsfindung soll fast ausschließlich die Auswahl auf wikifolio zur Anwendung kommen.

