sechs unter einem Dach

Trading Idea

In diesem Dachwikifolio sollen sich maximal sechs, von mir ausgewählte und nach Performance gewichtete wikifolios befinden, welche beliebig ersetzt werden können.

Die einzige Vorgabe: die wikifolios sollen in Öesterreich handelbar sein.

Für die Auswahl soll die durchschnittliche Performance in einem Jahr und die Performance im laufenden Jahr herangezogen werden.

Ungehebelte Zertifikate sollen bevorzugt werden. show more

