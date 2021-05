Defense and Space Technology

Trading Idea

Dieses Wikifolio investiert in profitable Hochtechnologieunternehmen aus dem Bereich Defense & Space mit dem Ziel, von Wachstum und Krisensicherheit dieses Sektors zu profitieren.

Dazu wird das Portfolio aus bis zu 30 Einzelpositionen mit dem Schwerpunkt auf europäischen und nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie Rüstungsunternehmen bestehen. Ausgewählt werden dabei Technologieführer mit etablierter Marktposition in den Bereichen militärische Sensorik, Radartechnik, Kommunikationstechnik, Raketen- und Flugzeugtechnologie, Schiffbau, Robotik/autonome Systeme sowie die zugehörigen Systemanbieter.

Das Portfolio wird mehrheitlich aus Aktien bestehen, deren Haltedauer mehrere Monate oder Jahre beträgt. Positionen bleiben so lange im Portfolio, wie ich aufgrund der Marktposition des Unternehmens überdurchschnittlichen Wertzuwachs vermute.

Die Informationen zur Bewertung der Marktlage der Unternehmen erhalte ich durch klassische Methoden der Marktbeobachtung, insbesondere durch Fachpresse und Beobachtung der internationalen Vergaben der meist öffentlichen Auftraggeber.

Die Renditeerwartung des Portfolios ist mittel- bis langfristig orientiert.

