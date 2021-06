Trendfolge mit Hebeleffekt

Trading Idea

Aktien und ETF die sich in einem Aufwärtstrend befinden, sollen Trendbegleitend mit Hebelprodukten bis zu einem möglichen Trendbruch begleitet werden.

Der Anlagezeitraum kann zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten in Abhängigkeit des Trends der Aktie oder ETF betragen.

Da im Wikifolio hauptsächlich Hebelprodukte gehandelt werden, ist die Anlage in diesem Produkt mit entsprechenden Kursschwankungen verbunden.

show more

This content is not available in the current language.